Сергей Разумовский

В 21-м туре испанской Ла Лиги Реал Мадрид одержал выездную победу над Вильярреалом со счетом 2:0 и продолжил успешную серию в чемпионате. Главным героем матча стал Килиан Мбаппе, который оформил дубль и своими голами принес мадридцам три очка.

Команда Альваро Арбелоа имела заметное преимущество по игре и статистике. Реал контролировал мяч около 60% времени, нанес 14 ударов по воротам и четыре раза попал в створ. Вильярреал ответил только восемью попытками и одним точным ударом, пытаясь действовать компактно, но без достаточной остроты в атаке.

Счет был открыт сразу после перерыва, когда на 47-й минуте Мбаппе реализовал свой момент. В компенсированное время француз уверенно исполнил пенальти, оформив дубль. Украинский вратарь Реала Андрей Лунин снова остался в запасе, уступив место в старте Тибо Куртуа.

Реал набрал 51 очко в турнирной таблице и впервые за долгое время обошел Барселону (49). Однако у каталонцев есть еще игра в запасе.

Ла Лига, 21-й тур

Вильярреал – Реал Мадрид 0:2

Голы: Мбаппе 47, 90+4 (пен.)

Вильярреал: Жуниор, Наварро, Фойт (Марин 23), Вейга, Педраса, Бьюкенен (Пепе 70), Гуйе, Парехо (Партей 78), Молейро, Микаутадзе (Перес 78), Морено (Олувасеи 70)

Реал: Куртуа, Вальверде, Асенсио, Хейсен, Каррерас, Гюлер (Браим 80), Камавинга, Беллингем, Мастантуоно (Гонсало 74), Винисиус, Мбаппе

Предупреждения: Фойт, 2, Бьюкенен, 51, Наварро, 57 – Мастантуоно, 62