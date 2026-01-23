Сергей Разумовский

В седьмом туре общего этапа Лиги Европы Рома на своем поле обыграла Штутгарт со счетом 2:0.

Первый гол хозяева организовали в конце первого тайма. На 40-й минуте Пизилли открыл счет после результативной передачи Суле, что позволило римлянам уйти на перерыв с минимальным преимуществом.

Во втором тайме Штутгарт пытался отыграться, но Рома удерживала контроль над игрой и не позволяла сопернику сравнять. Окончательный вопрос о победителе был снят уже в добавленное время: 21-летний хавбек оформил дубль, а ассистентом на этот раз стал Дибала. «Волки» без травмированного Артема Довбика довели матч до уверенной победы 2:0.

Рома набрала 15 очков и поднялась в топ-8 Лиги Европы. Штутгарт (12) отстал в борьбе за прямое попадание в 1/8 финала.

Лига Европы. Групповой этап, седьмой тур

Рома – Штутгарт 2:0

Голы: Пизилли, 40, 90+3

Рома: Свиилар, Челик, Гиларди, Жолковски (Ндика 59), Ренш, М. Коне (Кристанте 60), Пизилли, Цимикас (Весли 73), Лоренцо Пеллегрини (Дибала 73), Суле (Манчини 83), Э. Фергюсон

Штутгарт: Нюбель, Ассиньон (Вагноман 81), Хендрикс, Шабо, Йелтш, Миттельштедт (Буанани 70), Каразор, Чема (Шпальт 82), Левелинг, Ундав, Фюріх (Демирович 70)

Предупреждения: Челик, 87 – Миттельштедт, 18, Шабо, 84