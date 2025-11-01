Сергей Разумовский

В 11-м туре украинской Премьер-лиги Верес на выезде обыграл Эпицентр.

Первыми счёт открыли гости. В середине первого тайма Владислав Шарай точным ударом вывел команду вперед. Сразу после перерыва Айдын удвоил преимущество ровенчан.

Команда смогла вернуть интригу благодаря двум пенальти. Сифуэнтес почти стал героем команды, уверенно реализовав удары с 11 метров с разницей в восемь минут. Испанец, таким образом, сравнял счёт. Но уже через мгновение Виталий Бойко забил третий мяч для гостей, установив окончательный результат.

После этой победы Верес набрал 13 очков и оторвался от зоны переходных матчей на четыре балла. Эпицентр же с девятью пунктами пока остаётся именно там.

УПЛ, 11-й тур

Эпицентр – Верес 2:3

Голы: Сифуэнтес, 73 (пен.), 81 (пен.) – Шарай, 23, Айдын, 51, Бойко, 82

Эпицентр: Билык, Мороз, Кош, Климец, Кирюханцев, Липовуз (Беженар, 54), Запорожец (Янаков, 90), Миронюк (Демченко, 64), Сидун, Сифуэнтес, Супряга (Борячук, 64)

Верес: Горох, Стамулис, Ципот, Вовченко, Смиян, Харатин, Бойко, Годя (Тарануха, 62), Шарай (Протасевич, 90+4), Уэсли (Нонго, 74), Айдын (Кучеров, 74)

Предупреждения: Мороз, Кош, Янаков – Шарай

Обзор матча будет доступен на странице события Эпицентр – Верес.