Два игрока Шахтера получили травмы
Медицинский департамент донецкой команды сообщил о характере травм и приблизительных сроках возвращения
33 минуты назад
Диего Арройо. Фото: ФК Шахтер
Полузащитник Шахтёра Дмитрий Крыськов на тренировочном сборе команды в Словении получил мышечную травму и по предварительным прогнозам клубных врачей пропустит около трёх недель.
Также центральный защитник «горняков» Диего Арройо получил повреждение боковой связки колена. После проведённой процедуры МРТ стало известно, что ориентировочный срок восстановления игрока – две недели, сообщает клубная пресс-служба.
Напомним, что футболисты Шахтёра продолжают набирать форму на предсезонном сборе в словенском Брдо.