Сергей Разумовский

В 18-м туре испанской Ла Лиги Барселона на выезде вырвала победу над Эспаньолом.

В каталонском дерби до самого конца матча фаворит никак не мог открыть счет. Хозяева долго держали оборону, и казалось, что поединок так и завершится без голов.

Развязка наступила в заключительные минуты: на 86-й Дани Ольмо наконец пробил защиту Эспаньола и вывел Барселону вперед, а Роберт Левандовски закрепил победу вторым мячом – 0:2. Интересно, что два ассиста оформил Фермин Лопес.

Барселона набрала 49 очков в турнирной таблице и оторвалась от Реала на семь баллов. Однако у мадридцев есть матч в запасе. Эспаньол (33) – пятый.

Ла Лига, 18-й тур

Эспаньол – Барселона 0:2

Голы: Ольмо, 86, Левандовски, 90

Эспаньол: Дмитрович, Эль-Хилали, Калеро, Кабрера, Ромеро, Долан (Терратс, 83), Лосано, Гонсалес, Милья (Пуадо, 83), Фернандес (К. Гарсия, 75), Эспосито (Хофре, 60).

Барселона: Х. Гарсия, Кунде, Кубарси, Мартин (Педри, 65), Бальде, Э. Гарсия, де Йонг, Рашфорд (Лопес, 46), Ямаль, Торрес (Левандовски, 64), Рафинья (Ольмо, 65).

Предупреждения: Лосано, 77.

Обзор матча будет доступен на странице события Эспаньол – Барселона.