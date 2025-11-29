Сергей Разумовский

В 14-м туре турецкой Суперлиги Эюпспор на выезде одолел Газиантеп.

Гости быстро повели в счете после реализованного пенальти Бозоком на 10-й минуте и в целом уверенно обороняли преимущество до конца матча. В концовке встречи Акбунар на 88-й минуте удвоил преимущество Эюпспора, фактически сняв вопрос о победителе. Газиантеп смог ответить только голом Боатенга на последних мгновениях игры, который стал голом престижа и уже не повлиял на итоговый результат. Украинский полузащитник Тарас Степаненко получил желтую карточку и оценку 6.9 от WhoScored и SofaScore.

Трабзонспор одержал волевую победу над Коньяспором. Уже на 18-й минуте Йокушлу срезал мяч в собственные ворота, оформив автогол. Трабзонспор ответил до перерыва: Онуачу реализовал пенальти на 43-й минуте, а в начале второго тайма оформил дубль, выведя свою команду вперед. Почти сразу Мучи увеличил преимущество хозяев до 3:1. В конце матча гости могли сократить отставание, но гол на 88-й минуте был отменен после просмотра VAR, так что счет остался неизменным.

Защитник Трабзонспора Арсений Батагов провел полный матч. Оценки: 7.3 (WS), 7.1 (SS). Вингер Александр Зубков сыграл 90 минут, оценки: 6.8 (WS), 7.8 (SS). Нападающий Данило Сикан вышел на замену на 72-й минуте. Оценки: 6.2 (WS), 6.3 (SS).

Трабзонспор набрал 31 очко, но остался позади Галатасарая (32) и Фенербахче (31) в борьбе за чемпионство. Эюпспор (12) покинул зону вылета.

Чемпионат Турции, 14-й тур

Газиантеп – Эюпспор 1:2

Голы: Боатенг, 90+6 – Бозок, 10 (пен.), Акбунар, 88

Трабзонспор – Коньяспор 3:1

Голы: Онуачу, 43 (пен.), 50, Мучи, 56 – Йокушлу, 18 (автогол)