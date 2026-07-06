Сергей Разумовский

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 сборная Англии в Мехико одолела Мексику и вышла в следующий раунд турнира.

Поединок долгое время оставался равным и напряженным, однако ближе к завершению первого тайма англичанам удалось значительно повысить темп и переломить ход игры. Джуд Беллингем оформил дубль и, казалось, создал для своей команды комфортный гандикап. Тем не менее, мексиканцы почти сразу ответили своим результативным выпадом: Киньонес сократил отставание, так что на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе англичан.

После отдыха игра стала еще жестче и эмоциональнее. Ситуацию на поле осложнило удаление Квансы, который грубо нарушил правила и оставил Англию в меньшинстве. Несмотря на это, команда Томаса Тухеля не растерялась и смогла получить шанс на пенальти. Гарри Кейн уверенно реализовал 11-метровый удар, добавив к своему ассисту еще и забитый мяч.

Мексика после этого не остановилась и продолжила давить на соперника, пытаясь использовать численное преимущество. Хозяева поля значительно чаще били по воротам и создавали давление у штрафной площадки англичан. Усилия команды все же принесли еще один пенальти, который реализовал Рауль Хименес, вернув интригу в матч.

Тем не менее, даже несмотря на заметное преимущество по ударам — 20 против 6 — мексиканцам не удалось дожать соперника и спастись от поражения. Англия выстояла под натиском и довела матч до победного завершения, а Мексика, хотя и устроила достойный прием фавориту на своем поле, на большее не спромоглась.

Сборная Англии пробилась в четвертьфинал чемпионата мира-2026, где 12 июля сыграет против Норвегии.

Чемпионат мира-2026, 1/8 финала

Мексика – Англия 2:3

Голы: Киньонес, 42, Хименес, 69 (пен.) – Беллингем, 36,38, Кейн, 60 (пен.)

Мексика: Ранхель, Х. Санчес (Фидальго, 79), Монтес (Альварес, 46), Васкес, Гальярдо, Мора (С. Хименес, 61), Лира, Ромо (Гутьеррес, 61), Альварадо, Р. Хименес, Киньонес (Мартинес, 81).

Англия: Пикфорд, Кванса, Конса, Гейи, О’Райли (Спенс, 75), Андерсон (Берн, 75), Райс, Сака (Стоунз, 57), Беллингем, Гордон, Кейн.

Предупреждения: Санчес, Васкес – Гейи, О'Райли

Удаление: Кванса, 54

Видео: MEGOGO