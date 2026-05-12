Сергей Разумовский

В 36-м туре итальянской Серии А Болонья на выезде обыграла Наполи со счетом 3:2.

Гости мощно начали матч и уже в первом тайме обеспечили себе преимущество в два мяча. На 9-й минуте счет открыл Бернардески, а на 34-й Орсолини реализовал пенальти и удвоил преимущество Болоньи.

Наполи сумел вернуться в игру еще до перерыва: в добавленное к первому тайму время отличился Ди Лоренцо. В начале второй половины неаполитанцы сравняли счет благодаря голу Алисон Сантоса на 48-й минуте.

Однако решающее слово осталось за Болоньей. На 90+1-й минуте Роу, вышедший на замену, забил победный мяч и принес гостям тяжелую выездную победу.

После этого поражения Наполи остался с 70 очками в турнирной таблице Серии А. Команда подпустила к себе Ювентус на расстояние двух баллов в борьбе за второе место. Накануне Милан, имеющий 67 очков, проиграл Аталанте со счетом 2:3 и уступил туринцам третью позицию.

Болонья после победы набрала 52 очка и занимает восьмое место. Команда уже не претендует на еврокубковую зону.

Серия А, 36-й тур

Наполи – Болонья 2:3

Голы: Ди Лоренцо, 45+1, Алисон Сантос, 48 – Бернардески, 9, Орсолини, 34 (пен.), Роу, 90+1

Наполи: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Политано (Спинаццола 84), Лоботка (Гилмор 76), МакТоминей, Гутьеррес (Мадзокки 87), Джованни (Элмас 76), Алисон, Хейлунн

Болонья: Пессина, Жоау Мариу (Дзортеа 64), Лукуми, Гелланн (Геггем 82), Миранда, Фергюсон (Сом 81), Фройлер, Побега (Моро 82), Бернардески (Роу 73), Кастро, Орсолини

Предупреждения: Политано, 84 – Жоау Мариу, 38, Бернардески, 47, Гелланн, 58, Лукуми 69

Видео: MEGOGO