Павел Василенко

Полузащитник Байера Гранит Джака стал целью клуба Неом – новичка Премьер-лиги Саудовской Аравии

Журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что Джака уже согласовал условия контракта со своим потенциальным работодателем, по которому он будет получать 10 миллионов евро в год.

Переговоры между клубами продолжаются, но соглашение пока не достигнуто. В понедельник вечером Джака должен вылететь в Рио-де-Жанейро, где Байер готовится к следующему сезону.

Фенербахче также следит за ситуацией со швейцарским игроком. Турки надеются, что трансфер Джак в Неом не состоится. Тогда они начнут борьбу.

Байер ожидает полная трансформация, если швейцарский полузащитник будет продан. Этим летом леверкузенский клуб уже покинули Флориан Вирц, Джонатан Та и Жереми Фримпонг. Также произошла смена тренера: Хаби Алонсо заменил Эрик тен Хаг.