Джака возвращается в Английскую Премьер-лигу, он станет одноклубником украинцев.
Футболист сменит команду
около 2 часов назад
Гранит Джака покидает Байер Леверкузен. Швейцарский игрок решил вернуться в Английскую Премьер-лигу.
Джака уже несколько недель раздумывал о выходе из Байера. Опытным полузащитником интересовались Милан и саудовский клуб Неом. Однако 32-летний футболист решил продолжить карьеру в другом клубе.
Швейцарский игрок будет играть за Сандерленд. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что трансфер игрока в клуб Английской Премьер-лиги уже подтвержден.
Байер получит 20 миллионов евро от продажи Джака. Игрок будет находиться в новом клубе до середины 2027 года.
Подписание Джака является еще одним важным шагом для Сандерленда. Ранее клуб, который недавно вышел в высший дивизион Англии, отдавал приоритет молодым игрокам, заплатив в общей сложности более 100 миллионов евро.
Добавим, что на контрактах в Сандерленде в настоящее время находятся два украинца: 26-летний форвард Назарий Русин и 20-летний вингер Тимур Тютеров.