Павел Василенко

Гранит Джака покидает Байер Леверкузен. Швейцарский игрок решил вернуться в Английскую Премьер-лигу.

Джака уже несколько недель раздумывал о выходе из Байера. Опытным полузащитником интересовались Милан и саудовский клуб Неом. Однако 32-летний футболист решил продолжить карьеру в другом клубе.

Швейцарский игрок будет играть за Сандерленд. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что трансфер игрока в клуб Английской Премьер-лиги уже подтвержден.

Байер получит 20 миллионов евро от продажи Джака. Игрок будет находиться в новом клубе до середины 2027 года.

Подписание Джака является еще одним важным шагом для Сандерленда. Ранее клуб, который недавно вышел в высший дивизион Англии, отдавал приоритет молодым игрокам, заплатив в общей сложности более 100 миллионов евро.

Добавим, что на контрактах в Сандерленде в настоящее время находятся два украинца: 26-летний форвард Назарий Русин и 20-летний вингер Тимур Тютеров.