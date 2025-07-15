Сандерленд опубликовал на своем официальном сайте список игроков, которые отправились на предсезонный сбор в Португалию.

В этом списке не оказалось украинского нападающего Назария Русина, который недавно вернулся в клуб после аренды в Хайдуке. Его будущее в английской команде, как и прежде, остается неопределенным.

Вместо этого в заявку включен другой украинский нападающий Тимур Тютеров, который ранее уже выходил на поле в товарищеском матче Сандерленда против Саут Шилдса.

В прошлом сезоне Тютеров сыграл 16 матчей за молодежный состав, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Напомним, что Русин стал игроком Сандерленда осенью 2023 года, перейдя из луганской Зари за 2,5 миллиона евро. За это время он провел в футболке черных котов 32 встречи, отметившись двумя голами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Сандерленд выставит на трансфер Русина.