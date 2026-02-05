Руководство Дженоа позитивно настроено по поводу дальнейшего сотрудничества с Русланом Малиновским. Украинский хавбек пользуется поддержкой клуба и остается важной фигурой в команде.

По информации Tuttomercatoweb, в ближайшие дни боссы грифонов проведут встречи с Малиновским, Аароном Мартином и Калебом Экюбаном. Во время переговоров стороны обсудят возможность продления контрактов.

Текущее соглашение 32-летнего украинца с Дженоа рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне Малиновский демонстрирует высокую эффективность, записав на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи в 22 матчах Серии А.

После 23 туров чемпионата Италии Дженоа занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 набранных очка.