Киргизский Мурас Юнайтед объявил о назначении Эдмара главным тренером команды. Бывший полузащитник сборной Украины и экс-игрок Металлиста сменил на посту украинца Сергея Пучкова. Клуб сообщил, что детали контракта не разглашаются и пожелал своему новому наставнику успехов в работе.

Параллельно Эдмар останется на посту главного тренера олимпийской сборной Кыргызстана U-23, которую ранее вывел в финальную часть Кубка Азии U-23. В федерации рассматривали его кандидатуру и на пост наставника национальной команды, однако решение отложили до завершения турнира.

В карьере игрока Эдмар выступал за Таврию, Днепр, Металлист и Металлист 1925, а за сборную Украины провел 15 матчей и забил один гол. После завершения футбольной карьеры работал в тренерских штабах Металлиста 1925 и казахского Тобола.