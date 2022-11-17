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Экс-форварда «Лиона» и «Астон Виллы» приговорили к 14 месяцам тюрьмы за мошенничество

Он не смог «обойти» налоговую
Футбол В Европе
17 ноября 09:50
Экс-форварда «Лиона» и «Астон Виллы» приговорили к 14 месяцам тюрьмы за мошенничество

Бывший игрок сборной Дании Джон Карью получил 14 месяцев тюремного срока за мошенничество.

При этом, E24 сообщает, что форвард делал это нечаянно, так как не знал, что должен платить. Это смягчило наказание.

Кроме 14 месяцев Карью также заплатит штраф в размере 520 тысяч евро. Обвинения просило 31 месяц тюрьмы и 5,2 млн евро штрафа.

Вероятно, сторона экс-игрока подаст апелляцию.

Он завершил карьеру в 2013-м году. За свою карьеру датчанин сыграл за «Астон Виллу», «Рому», «Лион» и другие команды.

А вот в Бразилии суд оправдал Неймара.

Андрей Усмонов
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