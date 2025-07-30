Сергей Стаднюк

В основное время матча первого тура Кубка лиг (МЛС + чемпионат Мексики) Лос-Анджелес и Масатлан сыграли результативную ничью 1:1.

Хозяева вышли вперед на 29-й минуте благодаря голу Давида Мартинеса. Однако уже через два оборота секундной стрелки Фабио Гомес восстановил равновесие точным ударом в ответ.

Основное время завершилось без победителя, и судьбу встречи решала серия пенальти. Она длилась целых 12 «раундов», в которой мексиканцы оказались точнее — 11:10. Среди тех, кто реализовал свои удары за ЛА, был и украинец Артем Смоляков, который после всех 90 минут уверенно выполнил восьмой пенальти своей команды. Дело дошло до голкиперов, которые сенсационно реализовали свои попытки. Однако сразу же хозяев подвел Буанга.

Кубок лиг, первый тур

Лос-Анджелес – Масатлан 1:1 (10:11 – пен.)

Голы: Давид Мартинес, 29 – Фабио Гомес, 31

Ранее Лос-Анджелес со Смоляковым вылетел из Клубного чемпионата мира.