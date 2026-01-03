Сергей Разумовский

Фиорентина официально подтвердила подписание вингера Тоттенхэма Манора Соломона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Итальянский гранд оформил переход 26-летнего футболиста на правах аренды, при этом соглашение предусматривает опцию последующего выкупа. Ранее в СМИ появлялась информация, что сумма этой опции может составлять 10 млн евро.

В этом сезоне Соломон уже успел сменить обстановку. В сентябре Вильярреал арендовал игрока у Тоттенхэма до конца кампании, однако стороны прекратили арендное соглашение досрочно. В составе испанского клуба Манор провел 11 матчей, суммарно сыграл 358 минут, отметился одним голом и сделал четыре результативные передачи. В карьере израильский вингер также выступал за Лидс, Фулхэм, донецкий Шахтер и Макаби Петах-Тиква.

Ранее Фиорентина одолела киевское Динамо в матче общего этапа Лиги конференций и не пустила украинский клуб в плей-офф.