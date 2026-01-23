Сергей Разумовский

В седьмом туре общего этапа Лиги Европы Астон Вилла минимально обыграла Фенербахче в гостях.

Решающий эпизод первого тайма произошел на 25-й минуте, когда Санчо удачно завершил атаку бирмингемцев и вывел гостей вперед. После пропущенного мяча Фенербахче пытался добавить в темпе и активнее идти вперед, но Вилла довольно организованно сдерживала давление и не позволяла сопернику создать много моментов.

Ближе всего к спасению турецкий клуб был в середине второго тайма. На 75-й минуте Актюркоглу отправил мяч в сетку, однако взятие ворот отменили из-за офсайда. После этого Фенербахче продолжил искать шанс на ничью, но Астон Вилла удержала минимальное преимущество до финального свистка и увезла победу со счетом 1:0.

Астон Вилла набрала 18 очков и вместе с Лионом возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги Европы.

Лига Европы. Групповой этап, седьмой тур

Фенербахче – Астон Вилла 0:1

Гол: Санчо, 25

Фенербахче: Эдерсон, Мюлдюр, Шкриньяр, Оствервольд, Семеду (Демир, 56), Фред, Юксек (Альварес, 73), Асенсио, Актюркоглу, Дуран, Нене (Талиска, 56).

Астон Вилла: Бизот, Кэш (Матсен, 75), Мингс, Линделёф, Динь, Тилеманс (Геммингс, 90+2), Бонард, Роджерс (Гессан, 75), Санчо (Гарсия, 75), Уоткинс, Буэндиа (Онаана, 75).

Предупреждения: Нене, 44, Оствервольд, 45, Мюлдюр, 79, Шкриньяр, 89 – Динь, 53, Линделёф, 78, Тилеманс, 90.