Титульный криптопартнер сборной Украины по футболу WhiteBIT традиционно объявил о запуске специальной предпродажи билетов за криптовалюту отдельно на матч Украина - Швеция, который состоится 26 марта, и матч Украина – Албания/Польша 31 марта в Валенсии (Испания). В течение первых 24 часов (с 23.02 12:15 до 24.02 12:15) билеты будут доступны исключительно за оплату в криптовалюте на платформах M-ticket или Ticketsbox через кошелек WhiteBIT.

Инициатива подчеркивает новую реальность спортивной индустрии: криптовалюты становятся повседневным инструментом оплаты, а футбол и блокчейн все чаще работают вместе. Для WhiteBIT это стратегический шаг титульного партнера, который интегрирует цифровые технологии в саму ДНК национальной сборной — от логотипа на тренировочной форме до создания целостной цифровой экосистемы для болельщиков. Если раньше цифровые активы ассоциировались только с трейдингом, сегодня они становятся частью фан-культуры — от покупки атрибутики до доступа к уникальным эмоциям на стадионе.

Пресейл: те же билеты — больше возможностей

Пользователи WhiteBIT получают ранний доступ к билетам еще до начала общей продажи. Это означает возможность первыми выбрать лучшие места на стадионе — те, которые обычно исчезают в первые минуты. Это особенно важно для украинских болельщиков в Испании, ведь WhiteBIT помогает «своим» чувствовать себя как дома даже за границей, формируя мощное украинское комьюнити на трибунах Валенсии.

Оплата осуществляется через Whitepay на сервисах M-ticket или Ticketsbox. Фактически болельщик покупает тот же билет, что и все остальные, но вместе с ним получает дополнительную ценность в рамках единой Digital Fan Zone:

Приоритетный выбор мест в первые 24 часа;

Кэшбэк 20,26% для первых 1000 покупателей, которые приобретут билеты за USD₮ (до 20,26 USD₮ на одного пользователя);

Цифровые бонусы и возможность апгрейда билета.

Больше поддержки — больше призов

Главная особенность кампании — больше возможностей и приятного опыта через использование современных платежных решений для фанатов сборной.

Самые преданные фанаты получают больше: покупка абонемента сразу на два матча за USD₮ из своего кошелька WhiteBIT увеличивает количество возможных бонусов:

кэшбэк на билеты 50% в USD₮;

фирменные мерчбоксы болельщика.

Как присоединиться?

Чтобы принять участие в предварительной продаже, необходимо:

Пройти верификацию личности (KYC) на бирже WhiteBIT; Перейти на платформу M-ticket или Ticketsbox, выбрать билет или абонемент. При оформлении заказа в чекауте выбрать способ оплаты Whitepay (платежное решение WhiteBIT) Оплатить покупку в USD₮ из своего кошелька WhiteBIT.

WhiteBIT продолжает развивать формат взаимодействия между спортом и цифровыми финансами, в котором криптовалюта не просто способ оплаты, а инструмент доступа к уникальным возможностям. Боление становитсявыгоднее, а опыт — глубже: от кэшбэка на билеты до брендированного мерча болельщика.

WhiteBIT — крупнейшая европейская криптобиржа по трафику, входит в W Group и является одной из самых известных в мире продуктовых ИТ-компаний, имеющей украинские корни. Основана в 2018 году и является ассоциированным членом Союза технологического бизнеса Diia.City United. W Group насчитывает более 35 миллионов клиентов из 150 стран и внедряет передовые Web3-решения для бизнеса, благотворительности и государственных инициатив. Компания является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, Visa, FACEIT, lifecel, футбольного клуба «Ювентус», а также Женской сборной по теннису.