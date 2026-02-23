Эксклюзивные возможности приобретения билетов за криптовалюту на матчи украинской сборной от WhiteBIT
Инициатива подчеркивает новую реальность спортивной индустрии
около 12 часов назад
Титульный криптопартнер сборной Украины по футболу WhiteBIT традиционно объявил о запуске специальной предпродажи билетов за криптовалюту отдельно на матч Украина - Швеция, который состоится 26 марта, и матч Украина – Албания/Польша 31 марта в Валенсии (Испания). В течение первых 24 часов (с 23.02 12:15 до 24.02 12:15) билеты будут доступны исключительно за оплату в криптовалюте на платформах M-ticket или Ticketsbox через кошелек WhiteBIT.
Инициатива подчеркивает новую реальность спортивной индустрии: криптовалюты становятся повседневным инструментом оплаты, а футбол и блокчейн все чаще работают вместе. Для WhiteBIT это стратегический шаг титульного партнера, который интегрирует цифровые технологии в саму ДНК национальной сборной — от логотипа на тренировочной форме до создания целостной цифровой экосистемы для болельщиков. Если раньше цифровые активы ассоциировались только с трейдингом, сегодня они становятся частью фан-культуры — от покупки атрибутики до доступа к уникальным эмоциям на стадионе.
Пресейл: те же билеты — больше возможностей
Пользователи WhiteBIT получают ранний доступ к билетам еще до начала общей продажи. Это означает возможность первыми выбрать лучшие места на стадионе — те, которые обычно исчезают в первые минуты. Это особенно важно для украинских болельщиков в Испании, ведь WhiteBIT помогает «своим» чувствовать себя как дома даже за границей, формируя мощное украинское комьюнити на трибунах Валенсии.
Оплата осуществляется через Whitepay на сервисах M-ticket или Ticketsbox. Фактически болельщик покупает тот же билет, что и все остальные, но вместе с ним получает дополнительную ценность в рамках единой Digital Fan Zone:
- Приоритетный выбор мест в первые 24 часа;
- Кэшбэк 20,26% для первых 1000 покупателей, которые приобретут билеты за USD₮ (до 20,26 USD₮ на одного пользователя);
- Цифровые бонусы и возможность апгрейда билета.
Больше поддержки — больше призов
Главная особенность кампании — больше возможностей и приятного опыта через использование современных платежных решений для фанатов сборной.
Самые преданные фанаты получают больше: покупка абонемента сразу на два матча за USD₮ из своего кошелька WhiteBIT увеличивает количество возможных бонусов:
- кэшбэк на билеты 50% в USD₮;
- фирменные мерчбоксы болельщика.
Как присоединиться?
Чтобы принять участие в предварительной продаже, необходимо:
- Пройти верификацию личности (KYC) на бирже WhiteBIT;
- Перейти на платформу M-ticket или Ticketsbox, выбрать билет или абонемент.
- При оформлении заказа в чекауте выбрать способ оплаты Whitepay (платежное решение WhiteBIT)
- Оплатить покупку в USD₮ из своего кошелька WhiteBIT.
WhiteBIT продолжает развивать формат взаимодействия между спортом и цифровыми финансами, в котором криптовалюта не просто способ оплаты, а инструмент доступа к уникальным возможностям. Боление становитсявыгоднее, а опыт — глубже: от кэшбэка на билеты до брендированного мерча болельщика.
WhiteBIT — крупнейшая европейская криптобиржа по трафику, входит в W Group и является одной из самых известных в мире продуктовых ИТ-компаний, имеющей украинские корни. Основана в 2018 году и является ассоциированным членом Союза технологического бизнеса Diia.City United. W Group насчитывает более 35 миллионов клиентов из 150 стран и внедряет передовые Web3-решения для бизнеса, благотворительности и государственных инициатив. Компания является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, Visa, FACEIT, lifecel, футбольного клуба «Ювентус», а также Женской сборной по теннису.