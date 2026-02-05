Павел Василенко

Роттердамский Фейеноорд может неожиданно усилить состав бывшим игроком Манчестер Юнайтед Джесси Лингардом, который в настоящее время является свободным агентом. Контракт англичанина с южнокорейским Сеулом завершился в декабре, после чего он начал поиск нового клуба.

Лингард провел почти два года в чемпионате Южной Кореи, где оставил заметный след: 19 голов и 10 ассистов в составе Сеула. В январе полузащитник вел переговоры с несколькими клубами из Англии и Италии, однако сейчас наиболее вероятным вариантом выглядит именно Фейеноорд.

Дополнительной интриги ситуации добавляет фигура главного тренера нидерландской команды – Робина ван Перси, с которым Лингард пересекался в Манчестер Юнайтед. Хотя они так и не сыграли вместе в официальных матчах, оба работали на тренировках «Олд Траффорда» примерно в 2014 году.

Кадровая ситуация в Фейеноорде также может сыграть на пользу трансферу. Несколько дней назад серьезную травму получил сын ван Перси, который выступает в атакующей линии, а трансферное окно уже закрыто. Именно поэтому опытный и свободный агент Лингард может стать оперативным решением для усиления нападения.

Ожидается, что футболист примет окончательное решение относительно своего будущего до конца следующей недели. В последний раз в Европе Лингард выступал в сезоне 2022/23 за Ноттингем Форест.