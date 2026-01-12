Сергей Разумовский

Завершились все матчи воскресенья, 11 января, в 1/16 финала Кубка Франции. К вашему вниманию обзор самых главных игр.

Нант дома сыграл вничью с Ниццей, а в серии пенальти уступил 3:5. Гости открыли счет на 25-й минуте благодаря голу Диопа, но после перерыва Нант отыгрался – на 52-й отличился Гирасси. Однако Ницца получила шанс вырвать победу еще в основное время, однако Ваї не реализовал пенальти. В итоге все решила серия послематчевых ударов, где точнее была Ницца.

Ренн на выезде одержал волевую победу над Шантийи. Хозяева вышли вперед в конце первого тайма после гола Джозефа. Однако ключевым моментом стало удаление Ятабаре после перерыва – Шантийи остался в меньшинстве. Ренн сразу дожал соперника: на Мерлен и Аль-Тамари забили с разницей в минуту и вывели гостей вперед, а на 78-й Лежандр закрепил итоговый счет.

Лион в гостях одолел Лилль. «Ткачи» забили очень быстро – Морейра отличился уже на 1-й минуте, после чего «собаки» ответили голом Нгоя на 28-й. Однако еще до перерыва Лион снова повел в счете: на 42-й минуте мяч забил Эндрик в дебютном матче за клуб, и этот гол оказался решающим.

Ницца, Ренн и Лион вышли в 1/8 финала турнира. Следующий соперник определится после жеребьевки.

Кубок Франции, 1/16 финала

Нант – Ницца 1:1 (3:5 – пен.)

Голы: Гирасси, 52 – Диоп, 25

Шантийи – Ренн 1:3

Голы: Джозеф, 42 – Мерлен, 70, Аль-Тамари, 71, Лежандр, 78

Удаление: Ятабаре, 68 (Шантийи)

Лилль – Лион 1:2

Голы: Нгой, 28 – Морейра, 1, Эндрик, 42