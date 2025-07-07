Эпицентр официально подписал воспитанника Динамо
Футболист сменил клуб
38 минут назад
Фото: ФК Эпицентр
Эпицентр официально объявил о подписании украинского полузащитника Дениса Янакова. Подробности контракта с 26-летним хавбеком не сообщаются.
Переход состоялся на правах свободного агента после истечения срока действия контракта игрока с одесским Черноморцем.
Янаков начал свой путь профессионального футболиста в киевском Динамо, играя за команды U-19 и U-21. Далее были выступления за киевский Арсенал, Зарю, Ингулец, Полесье, Верес и Черноморец.
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