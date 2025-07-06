Эпицентр из Каменец-Подольского одержал минимальную победу в товарищеском матче против хмельницкого Подолья. Подопечные Сергея Нагорняка провели второй спарринг на летних учебно-тренировочных сборах.

В первом тайме команды не забили, хотя Эпицентр владел преимуществом. На 71-й минуте Андрей Ляшенко вышел на замену и реализовал пенальти, принеся своей команде победу. В конце встречи Эпицентр остался в меньшинстве после удаления Глеба Савчука, однако сохранил минимальное преимущество.

Для Эпицентра это вторая победа на сборах. Ранее команда разгромила винницкую Ниву со счетом 4:0.

Эпицентр по итогам прошлого сезона стал победителем Первой лиги и получил прямую путёвку в УПЛ. Домашние матчи в первой части нового сезона команда будет проводить в Тернополе.

В своём дебютном матче на уровне УПЛ Эпицентр встретится с донецким Шахтёром. Базовая дата старта нового чемпионата Украины – 2 августа.

Контрольный матч

Эпицентр (Каменец-Подольский) – Подолье (Хмельницкий) – 1:0 (0:0)

Гол:

71’ Ляшенко (пен.)