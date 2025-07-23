Эпицентр усилился легионерами из Испании
Чемпион Первой лиги готовится дебютировать в УПЛ
13 минут назад
Фото - ФК Эпицентр
Эпицентр объявил о переходе двух футболистов из Испании, призванных усилить команду
Защитник Нил Кош Монтанья и вингер Хоакин Карлос Сифуэнтес Чалмет будут защищать цвета команды из Каменца-Подольского, сообщает официальный сайт клуба.
Дебютант УПЛ временно базируется на городском стадионе им. Романа Шухевича. В настоящее время идет реконструкция домашней арены в Каменце-Подольском.
Стали известны время и даты проведения матчей 1 тура УПЛ 25/26.
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