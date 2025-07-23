Экс-футболист Шахтёра пройдет просмотр в лагере новичка УПЛ
Тотовицкий не спешит заканчивать
40 минут назад
Фото - ФК Кудрівка
32-летний полузащитник Андрей Тотовицкий после окончания контракта с Шахтером может трудоустроиться в Кудривке, сообщает Inside UPL.
Дебютант УПЛ пригласил опытного игрока на просмотр и в ближайшее время может подписать с ним контракт.
Последняя каденция Тотовицкого в Шахтере выпала на 2022 по 2025 год с перерывом на аренду в Колосе. В прошлом сезоне Андрей ни разу не выходил на поле.
Кудривка в прошлом сезоне стала четвертой в Чемпионской группе Первой лиги. Клуб из Черниговщины впервые в истории вышел в УПЛ.
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