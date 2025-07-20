ЛНЗ победил команду Первой лиги ЮКСА со счетом 2:0 в шестом контрольном матче летних сборов. Поединок состоялся 20 июля на тренировочной базе клуба в Черкассах. Единственным автором голов стал форвард черкасчан Марк Ассинор, отличившийся на 16-й и 84-й минутах игры.

Для ЛНЗ это уже шестая проверка сил во время летних сборов. Команда продолжает готовиться к старту УПЛ, где в дебютном туре 2 августа встретится на выезде с луганской Зарей. Также ориентировочно 2 августа свой стартовый матч в Первой лиге проведет и ЮКСА - дома против хмельницкого Подолья.

Контрольный матч. 20 июля. 12:00. Черкассы, Черкасская обл.

ЛНЗ (Черкассы) — ЮКСА (Тарасовка) 2:0

Голы: Ассинор 16, 84

Также ЛНЗ подписал основного голкипера Руха.