«Это будет неправильно»: Кравченко рассказал, почему Полесье не покупает игроков за 10 миллионов
Разговор состоялся на собрании «волков», накануне первого матча второго раунда квалификации Лиги конференций против Копенгагена
Старший тренер житомирского Полесья Сергей Кравченко в интервью каналу GG.Спорт рассказал о подготовке команды к еврокубкам, работе в штабе Руслана Ротаня, участии президента клуба в трансферах и собственных тренерских амбициях.
Разговор состоялся на сборах «волков», накануне первого матча второго раунда квалификации Лиги конференций против Копенгагена. Тогда Кравченко признавал, что датчане выше классом, и назвал их самым сложным соперником во всем отборе турнира. Но подчеркивал: страха в команде нет.
«Пусть мы будем аутсайдерами, но мы верим и в ребят. Никакого страха нет. Мы верим, и я уверен, что мы можем это сделать», — сказал тренер.
Слова подтвердились на поле: в Кошице Полесье сыграло с Копенгагеном 3:3. Матч-ответ житомиряне провели 29 июля в Дании (0:2).
Отдельно Кравченко рассказал о собственном будущем. Тренерскую карьеру он провел рядом с Ротанем — Александрия, молодежная и олимпийская сборные, национальная команда, теперь Полесье. По его словам, сейчас в этой роли ему максимально комфортно, но от мысли о самостоятельной работе он не отказывается.
«После двух-трех месяцев работы я понял, что готов быть главным тренером. Я хочу этого, и мне это 100% нравится», — признался Кравченко.
В то же время подход клуба к трансферам он описал как принципиально постепенный — без попыток купить результат.
«Наш президент, если захочет, может и купить игрока за 10 миллионов, но это будет неправильно. Нужно, чтобы команда росла по шагам», — пояснил тренер.
Единственного новичка сбора Леандро Андраде Кравченко назвал качественным усилением: по его словам, вингеру хватило нескольких теоретических занятий, чтобы понять требования штаба, а на поле это «очень сильный индивидуальный и очень интеллектуальный игрок».
Назвал Кравченко и тренеров, за которыми следит в мировом футболе: Франческо Фариоли из Порту, Сеска Фабрегаса из Комо и Луиса Энрике из ПСЖ.
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