Старший тренер житомирского Полесья Сергей Кравченко в интервью каналу GG.Спорт рассказал о подготовке команды к еврокубкам, работе в штабе Руслана Ротаня, участии президента клуба в трансферах и собственных тренерских амбициях.

Разговор состоялся на сборах «волков», накануне первого матча второго раунда квалификации Лиги конференций против Копенгагена. Тогда Кравченко признавал, что датчане выше классом, и назвал их самым сложным соперником во всем отборе турнира. Но подчеркивал: страха в команде нет.

«Пусть мы будем аутсайдерами, но мы верим и в ребят. Никакого страха нет. Мы верим, и я уверен, что мы можем это сделать», — сказал тренер.

Слова подтвердились на поле: в Кошице Полесье сыграло с Копенгагеном 3:3. Матч-ответ житомиряне провели 29 июля в Дании (0:2).

Отдельно Кравченко рассказал о собственном будущем. Тренерскую карьеру он провел рядом с Ротанем — Александрия, молодежная и олимпийская сборные, национальная команда, теперь Полесье. По его словам, сейчас в этой роли ему максимально комфортно, но от мысли о самостоятельной работе он не отказывается.

«После двух-трех месяцев работы я понял, что готов быть главным тренером. Я хочу этого, и мне это 100% нравится», — признался Кравченко.

В то же время подход клуба к трансферам он описал как принципиально постепенный — без попыток купить результат.

«Наш президент, если захочет, может и купить игрока за 10 миллионов, но это будет неправильно. Нужно, чтобы команда росла по шагам», — пояснил тренер.

Единственного новичка сбора Леандро Андраде Кравченко назвал качественным усилением: по его словам, вингеру хватило нескольких теоретических занятий, чтобы понять требования штаба, а на поле это «очень сильный индивидуальный и очень интеллектуальный игрок».

Назвал Кравченко и тренеров, за которыми следит в мировом футболе: Франческо Фариоли из Порту, Сеска Фабрегаса из Комо и Луиса Энрике из ПСЖ.

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