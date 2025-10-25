Павел Василенко

Бывший президент УЕФА Мишель Платини заявил, что после более десяти лет судебных процессов и позора его ждет этап восстановления и противодействия. В интервью Il Messaggero француз вспоминает те годы как «десятилетний ад» – от обвинений в мошенничестве, подделке документов и взяточничестве до громкого падения репутации.

Платини напомнил, что в 2015 году ФИФА обвинила его в получении платежа в два миллиона швейцарских франков от Зеппа Блаттера. Тогда начались расследования и публичные обвинения, которые раз за разом подрывали его авторитет и возможность претендовать на должность президента ФИФА.

По его словам, все происходило демонстративно и публично, «в присутствии журналистов», и уже тогда было понятно, что кто-то хочет его устранить.

После почти десяти лет процессов дело завершилось в марте этого года: Чрезвычайная апелляционная палата в Муттенце (Швейцария) признала Блаттера и Платини невиновными. Платини настаивает, что оправдательный вердикт снял «тень сомнения», и шутит: «Я был бы первым коррумпированным человеком в истории, который бы заплатил взятку».

Однако победа в судах не стерла горечь. 70-летний экс-футболист и экс-чиновник говорит о злости на тех, кто причинил ему боль, и обещает борьбу с несправедливостью.

«Я не сломленный человек. Я прожил хорошую жизнь; моя семья и друзья поддерживали меня. Я злюсь на тех, кто причинил мне боль. Я буду бороться с несправедливостью. Теперь начинается моя контратака».

Он также утверждает, что на его стороне было «150 федераций», и считает, что кто-то сознательно стремился лишить его шанса возглавить ФИФА. Теперь Платини намерен восстановить свою репутацию и, судя по его словам, вернуться в публичную борьбу.