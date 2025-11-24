В матче 12-го тура Английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на своем поле уступил Эвертону с минимальным счетом 0:1. Встреча состоялась на Олд Траффорд.

Гости остались в меньшинстве уже на 13-й минуте: Идрисса Гуйе получил прямую красную карту после конфликта с одноклубником Майклом Кином. Несмотря на это, Эвертон сумел выйти вперед — на 29-й минуте Кирнан Дьюсбери-Холл реализовал свой момент и вывел ливерпульцев вперед.

Юнайтед контролировал мяч, однако провести результативную атаку так и не сумел. Эвертон грамотно оборонялся и удержал победу, даже играя в меньшинстве более 75 минут. Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко провел на поле весь матч.

После этого тура Манчестер Юнайтед имеет 18 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Эвертон, который также имеет 18 баллов, расположился сразу за манкунианцами — на 11-й позиции.

В следующем туре красные дьяволы 30 ноября сыграют на выезде против Кристал Пэлас. Эвертон 29 ноября примет Ньюкасл Юнайтед.

Чемпионат Англии. 12 тур

Манчестер Юнайтед - Эвертон 0:1 (Дьюсбери-Холл 29)