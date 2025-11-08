Сергей Разумовский

В 11-м туре английской Премьер-лиги Эвертон и Вест Хэм одержали уверенные домашние победы над Фулхэмом и Бернли соответственно.

В напряжённом первом тайме «ириски» сломили сопротивление соперника только в добавленное время, когда на 49-й минуте отличился Гуе, а после перерыва сдержали попытки гостей отыграться и поставили точку голом Кина – оба мяча пришли в конце таймов.

Защитник хозяев Виталий Миколенко провёл на поле весь матч. На счету украинца 25/30 точных передач и 0.27 ожидаемых ассистов, при этом у игрока всего 1/4 выигранных дуэлей. Его оценка составила 7.1.

Вест Хэм на своём поле одолел Бернли: гости повели благодаря голу Флемминга в первом тайме, но «молотобойцы» начали камбэк. Вилсон сравнял голом «в раздевалку», а на последних минутах хозяева додавили соперника – Соучек вывел вперёд, а Уокер-Питерс забил третий. Гол Каллена в компенсированное время уже не успел что-то решить.

Эвертон набрал 15 очков, но остался в нижней половине таблицы, возглавив её. Вест Хэм догнал Бернли в борьбе за выживание.

АПЛ, 11-й тур

Эвертон – Фулхэм 2:0

Голы: Гуе, 45+4, Кин, 81

Вест Хэм – Бернли 3:2

Голы: Вилсон, 44, Соучек, 77, Уокер-Питерс, 87 – Флемминг, 35, Каллен, 90+7