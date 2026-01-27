Сергей Разумовский

В 23-м туре английской Премьер-лиги Эвертон на своем поле сыграл вничью с Лидсом.

Матч для хозяев складывался непросто: команда пыталась контролировать темп и постепенно раскрывать оборону гостей, но первыми забили именно футболисты Лидса. Счет открыл Джеймс Джастин, который использовал свой момент и вывел гостей вперед, заставив Эвертон активнее действовать в нападении и рисковать в атаке.

После перерыва «ириски» добавили в интенсивности, чаще доставляли мяч в штрафную площадку и в итоге смогли отыграться. Решающий эпизод произошел во втором тайме, когда Тьерно Барри отметился голом и восстановил равновесие на табло. В итоге матч так и завершился ничьей 1:1, оставив обеим командам ощущение, что при определенных обстоятельствах можно было рассчитывать и на большее.

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко традиционно провел полный матч в составе Эвертона и стал одним из наиболее вовлеченных в игру футболистов. Украинец нанес один удар из-за пределов штрафной площадки, а также пытался обострять через индивидуальные действия: в дриблинг пошел дважды, один раз успешно (1/2, 50%). За матч он сделал 93 касания мяча, что подчеркивает его активность как в позиционной игре, так и при переходах из обороны в атаку. Кроме того, Миколенко трижды заставлял соперников фолить на себе, добавляя команде возможности для стандартов и передышки в нужные моменты.

В передачах украинец показал 79% точности, поддерживая командный темп и не усложняя там, где это не было необходимо. В оборонной работе Миколенко был традиционно жестким и мобильным: он вступил в 13 единоборств, выиграл 2 из 3 верховых дуэлей (67%) и 5 из 10 борьбы на земле. В его активе также одно перехват и три выбивания, хотя не обошлось и без ошибок — зафиксирован один неудачный подкат. В целом он трижды нарушал правила, что частично объясняется высокой интенсивностью игры на фланге и необходимостью останавливать быстрые выпады соперника. По итогам матча Миколенко получил оценку 7.1.

После этой ничьей Эвертон с 33 набранными очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Лидс имеет 26 очков и сумел оторваться от зоны вылета на шесть пунктов, что добавляет команде определенный запас прочности перед следующими турами.

АПЛ, 23-й тур

Эвертон – Лидс 1:1

Голы: Барри, 76 – Джастин, 28

Эвертон: Пикфорд, Паттерсон (Диблинг, 71), Тарквоски, О’Брайен, Миколенко, Гарнер, Гейе, Армстронг (Брантуэйт, 46), Макнил (Дьюсбери-Холл, 46), Барри (Бету, 89), Ндиайе

Лидс: Дарлоу, Борнаув (Буонаотте, 85), Родон, Стрейк, Богл, Штах (Лонгстафф, 85), Ампаду, Груев (Танака, 56), Джастин, Ааронсон (Окафор, 85), Кэлверт-Льюин

Предупреждения: Штах, 54, Груев, 56, Буонаотте, 90