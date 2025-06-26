Сегодня, 26 июня, состоится финальный матч чемпионата Европы среди юношей до 19 лет 2025 года. Турнир проходит в Румынии с участием восьми национальных сборных, распределенных на две группы.

Расписание на 26 июня (время — киевское):

▪️ 21:00. Финал: Испания – Нидерланды

В полуфинале Испания одолела Германию со счетом 6:5 в дополнительное время, а Нидерланды уверенно победили хозяев турнира — Румынию (3:1).

Сборная Испании является действующим чемпионом Европы U-19. В финале предыдущего турнира 2024 года, который проходил в Северной Ирландии, испанцы обыграли Францию со счетом 2:0.