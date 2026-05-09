Сергей Разумовский

В 36-м туре английской Премьер-лиги Ливерпуль на своем поле сыграл вничью с Челси. Поединок завершился со счетом 1:1, а все голы команды забили еще в первом тайме.

Хозяева быстро вышли вперед: уже на шестой минуте Райан Гравенберх открыл счет в встрече. Челси сумел ответить до перерыва — на 35-й минуте Энцо Фернандес восстановил равновесие.

В начале второго тайма лондонцы могли выйти вперед. На 49-й минуте Коул Палмер отправил мяч в сетку ворот Ливерпуля, однако гол был отменен из-за офсайда.

После этой ничьей Ливерпуль набрал 59 очков и фактически приблизился к гарантированию места в Лиге чемпионов. Отрыв команды от Борнмута составляет семь баллов, при этом конкуренту осталось провести лишь три матча.

Челси имеет 49 очков в активе. «Синие» продолжают борьбу за еврокубки, но пока отстают от Брентфорда украинца Егора Ярмолюка на два пункта. В то же время у конкурента лондонцев есть еще матч в запасе.

АПЛ, 36-й тур

Ливерпуль – Челси 1:1

Голы: Гравенберх, 6 – Энцо Фернандес, 35

Ливерпуль: Мамардашвили, Джонс, Конате (Гомес, 77), ван Дейк, Керкез, Гравенберх, Мак Аллистер, Фримпонг, Собослай, Нгумоа (Исак, 67), Гакпо (Киеза, 77)

Челси: Йоргенсен, Фофана, Колвилл, Гато, Гюсто, Сантос (Джеймс, 63), Кайседо, Кукурелья, Палмер, Фернандес, Педро

Предупреждения: Гомес (88), Мак Аллистер (90+4) – Гато (67), Фернандес (73), Кукурелья (83), Кайседо (89)