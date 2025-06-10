Михаил Цирюк

Пока мы обсуждаем матчи сборной Украины на товарищеском турнире в Канаде, в Европе уже полным ходом идет отбор на ЧМ-2026. Он начался еще в марте, и тогда играли сборные, которые не участвовали в стыках и плей-офф Лиги наций. Сейчас, в июне, свой путь на мундиаль начали еще больше команд, поэтому самое время взглянуть на состав каждой из групп, проанализировать ситуацию, которая там складывается, и выделить фаворитов и аутсайдеров.

Группа G: борьба между Польшей и Нидерландами

Представители первых шести отборочных групп, среди которых и наша, еще не начали свой путь на ЧМ, так что пока сосредоточимся на другой половине участников. Начнем с группы G, где есть два довольно очевидных претендента на две проходные позиции - сборные Нидерландов и Польши. Скорее всего, в скромной компании Финляндии, Литвы и Мальты прямой выход и путевку в плей-офф разыграют именно они, и любой другой итог здесь будет настоящей сенсацией.

На бумаге главным претендентом на первую строчку выглядят именно Нидерланды. На данный момент они успели провести один матч против Финляндии и одержали победу 2:0, а сегодня вечером, скорее всего, разберутся с Мальтой и будут иметь 6 очков из шести возможных.

Впрочем, не теряла очков пока и Польша: еще в марте бело-красные разобрались с Литвой (1:0) и Мальтой (2:0), так что пока также имеют 100% показатель набранных очков и попытаются сохранить его и по итогам сегодняшней встречи с Финляндией.

Группа Н: Самая слабая из всех

Пожалуй, только в этом квинтете нет не то что топовой, а даже приближенной к статусу топовой команды. В такой ситуации лидерство на данный момент захватила Босния, которая имеет три победы в трех матчах: над Румынией (1:0) и Кипром (2:1) в марте, а также над Сан-Марино (1:0) три дня назад.

Отсутствие топовых команд повышает конкурентность и вероятность сюрпризов. Еще одним претендентом на первое место в этой группе можно считать Австрию. На данный момент команда выиграла свой единственный матч отбора у Румынии (2:1), а сегодня вечером сыграет против Сан-Марино, так что, очевидно, также одержит три балла.

Группа I: Яркий старт Норвегии

В группе I есть два очевидных претендента на первое место, которые должны разыграть его между собой - Норвегия и Италия, и уже на старте этой борьбы Холанд и компания создали для себя солидный отрыв.

Норвежцы выиграли 4 из 4 стартовых матчей квалификации, один из которых - важный против Италии (3:0), и учитывая то, что кроме личных матчей фаворитам терять очки негде, можем говорить о том, что скандинавы сделали очень весомый шаг к первому месту, а итальянцам теперь придется надеяться на ошибки соперника в матчах, в которых он должен побеждать. Фоном для разборок лидеров в этом квинтете будут Израиль,Естония и Молдова, и очень маловероятно, что кто-то из этих команд действительно будет претендовать на путевки на мундиаль.

Группа J: Бельгия дает шанс конкурентам

Явным фаворитом должна быть и в группе J команда Бельгии. Однако нестабильность и кризисность бельгийцев в последнее время теоретически может дать шанс кому-либо из преследователей.

В стартовом матче квалификации Бельгия потеряла очки с Северной Македонией (1:1), а затем все же обыграла Уэльс (4:3). Таким образом, по потерянным очкам красные дьяволы пока лидируют, но даже если выиграть две игры в запасе, преимущество команды над валлийцами и македонцами будет не таким уж значительным, так что вся борьба здесь еще впереди.

Группа К: легкая прогулка для Латвии и балканская дуэль за второе место

Традиционно легко должна сложиться квалификация на ЧМ для сборной Англии, ведь даже примерно равного соперника в ее квинтете нет. Неудивительно, что команда Томаса Тухеля начала путь на мундиаль с трех сухих побед: над Албанией (2:0), Латвией (3:0) и Андоррой (1:0).

Главный претендент на второе место здесь - Сербия, однако бросить ей вызов теоретически могла бы Албания, которая отобрала очки у сербов в первом для них матче турнира и не отпустила конкурента уже в начале отбора.

Группа L: бросит ли Черногория вызов кому-то из фаворитов?

В последней группе этого отбора главными фаворитами, которые разыграют между собой первое место, кажутся команды Чехии и Хорватии, однако на хвосте фаворитов пока сидит сборная Черногории. Тем не менее, никого из пары фаворитов черногорцы пока не обыграли, а лишь разобрались с аутсайдерами квинтета - Гибралтаром (3:1) и Фарерами (1:0).

А вот в чешско-хорватской борьбе за первое место виртуальное лидерство захватили клетчатые: 9 июня Хорватия разгромила конкурентов в лобовом матче со счетом 5:1, так что имеют стопроцентный показатель побед и существенное преимущество над чехами в очных встречах, что значительно облегчает для команды борьбу за первое место.

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