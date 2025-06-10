Манчестер Сити официально подписал вратаря Челси

Павел Василенко

Манчестер Сити подписал нового вратаря. На данный момент официально известно, кто заменит Скотта Карсона.

Ветеран прибыл на «Этихад» в 2019 году. «Горожане» сначала отдали его в аренду, а затем выкупили у Дерби Каунти. Карсон успел появиться лишь в двух матчах за Манчестер Сити. Тем не менее, он выиграл 12 трофеев с командой.

Уже известно, что 39-летний Карсон не продолжит карьеру в Манчестере. Его контракт не был продлён.

Клуб начал поиск нового третьего вратаря. Марк Беттинелли официально присоединился к команде Хосепа Гвардиолы. Он подписал однолетний контракт. Беттинелли будет включён в расширенный состав Манчестер Сити на Клубный чемпионат мира.

Беттинелли был связан с Челси с 2021 года. Он сыграл лишь один матч за синих.

Трудно представить, что 33-летний игрок имеет реальный шанс играть в следующем сезоне. В распоряжении Гвардиолы по-прежнему есть Эдерсон и Штефан Ортега.