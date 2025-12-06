Сергей Разумовский

В 29-м туре итальянской Серии А Интер на своем поле разгромил Комо.

Нерадзурри очень быстро захватили преимущество в счете, когда уже на 11-й минуте Лаутаро Мартинес открыл счет забитым мячам, задав комфортный сценарий для хозяев. Несмотря на ранний гол, подопечные Сеска Фабрегаса не закрылись в обороне и пытались много владеть мячом, проводя собственные атаки. По итогу именно гости имели преимущество по проценту владения и общему количеству ударов, но Интер действовал гораздо острее и эффективнее в завершающей стадии.

После перерыва миланцы реализовали свое игровое преимущество в разгромный счет. На 59-й минуте отличился Тюрам, удвоив преимущество, а ближе к концу встречи хозяева добили соперника двумя голами: сначала забил Чалханоглу, а Карлос Аугусто установил окончательный результат. Хотя Комо и имел больше ударов в целом, в створ ворот чаще попадал именно Интер, что и вылилось в убедительные 4:0, которые, надо признать, не вполне отражают события на поле.

Интер набрал 30 очков и на два балла опередил Милан во главе турнирной таблицы. Комо (24) остался шестым.

Серия А, 14-й тур

Интер – Комо 4:0

Голы: Лаутаро Мартинес, 11, Тюрам, 59, Чалханоглу, 81, Карлос Аугусто, 86

Интер: Зоммер, Аканджи, Ачерби, А. Бастони, Энрике (Аугусто 77), Чалханоглу, Барелла (Диуф 85), Зелински (Мхитарян 71), Димарко, М. Тюрам (Ф. Эспозито 77), Лаутаро Мартинес (Сучич 85)

Комо: Бютез, Пош (Войвода 46), Рамон, Диего Карлос, Валле, Перроне (Какере 82), Да Кунья, Аддаи (Диао 46), Пас, Родригес (Кюн 82), Мората (Дувикас 32)

Предупреждения: Аканджи 88 – Перроне 44, Диего Карлос 45+1