Главный тренер итальянского Комо Сеск Фабрегас присоединился к эстафете олимпийского огня накануне XXV Зимних Олимпийских игр 2026 года.

Испанский специалист пронес олимпийский факел по улицам города Комо. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети X.

Церемония открытия Зимних Олимпийских игр 2026 года состоится 6 февраля в Милане. Помимо столицы Ломбардии, соревнования также примет Кортина-д’Ампеццо.

38-летний Сеск Фабрегас возглавил Комо в 2024 году. Именно этот клуб стал последним в его игровой карьере, о завершении которой он объявил 1 июля 2023 года.

За свою футбольную карьеру Фабрегас выступал за Арсенал, Барселону, Челси и Монако. В составе сборной Испании он становился чемпионом мира в 2010 году, а также двукратным чемпионом Европы — в 2008 и 2012 годах.