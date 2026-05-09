Сергей Разумовский

В 36-м туре английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на выезде сыграл в нулевую ничью с Сандерлендом.

Несмотря на статус фаворита, команда не смогла навязать сопернику доминирование. Матч проходил на встречных курсах, а «черные коты» даже превзошли Манчестер Юнайтед по количеству ударов — как в целом, так и в створ ворот.

Эта ничья прервала победную серию МЮ, которая длилась три матча. Особенно результат стал досадным для болельщика Манчестер Юнайтед Фрэнка Иллетта, который не стрижет волосы, пока команда не выиграет пять матчей подряд. На этот раз серия снова оборвалась преждевременно.

После этого результата Манчестер Юнайтед набрал 65 очков и остался на третьем месте. Отрыв от Ливерпуля составляет шесть баллов за два тура до завершения сезона.

Сандерленд имеет 48 очков и догнал в турнирной таблице Эвертон Виталия Миколенко и Фулхэм.

АПЛ, 36-й тур

Сандерленд – Манчестер Юнайтед 0:0

Сандерленд: Руфс, Геертрейда, Мукиеле, Альдерет, Мандава, Джака, Садийки, Г'юм (Маенда 90), Ле Фе, Тальби (Ангуло 79), Бробби

Манчестер Юнайтед: Ламменс, Мазрауи, Магуайр, Л. Мартинес, Шоу, Маунт, Мейну, Диалло (Мбемо 75), Фернандеш, Кунья, Зиркзе (Доргу 65)

Предупреждения: Маунт 54, Зиркзе 58, Кунья 90+3