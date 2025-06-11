Фанаты раскритиковали Ямаля за поведение после финала Лиги наций

17-летнего игрока сборной Испании обвинили в неуважении к сопернику

15 минут назад

нн

Сборная Испании уступила Португалии в финале Лиги наций-2025, проиграв в серии пенальти после боевой ничьей 2:2. Во время церемонии награждения португальской команды большинство испанских футболистов остались на поле и аплодировали победителям.

Однако 17-летний вингер Ламин Ямаль поступил иначе: он снял серебряную медаль и сразу направился в подтрибунное помещение. Этот момент запечатлели камеры, и видео быстро распространилось по соцсетям.

Многие болельщики осудили поведение молодого игрока, назвав его проявлением неуважения к сопернику. Одновременно некоторые пользователи призвали не делать поспешных выводов, напомнив, что Ямалю всего 17 лет.

Не обошлось и без юмора: кто-то пошутил, что футболист просто спешил в туалет или пошел делать домашнее задание. Другие предположили, что он был слишком разочарован после проигранного противостояния с Нуну Мендешем.

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