Павел Василенко

До недавнего времени казалось почти несомненным, что Мартин Субимэнди станет новым игроком Арсенала. Однако Marca утверждает, что игрок сборной Испании может передумать и выбрать Реал Мадрид.

Полузащитник уже много лет является лидером Реал Сосьедада. Однако все указывает на то, что вскоре он попытается свои силы в топ-клубе.

Арсенал уже некоторое время следит за игроком. Недавно инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что полузащитник достиг соглашения с «канонирами».

Лондонцы должны были активировать пункт о выкупе, включенный в текущий контракт игрока. Речь идёт о 60 миллионов евро.

Как оказалось, вопрос еще не решен. Реал решил вступить в борьбу за полузащитника. Новый главный тренер мадридцев Хаби Алонсо хотел бы видеть игрока в составе своей команды. Источник утверждает, что трансфер все еще открыт.

Субимэнди провел 48 матчей за Реал Сосьедад в сезоне 2024/25, забив два мяча и отдав две голевые передачи. Transfermarkt оценивает его в 60 млн евро.