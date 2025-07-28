Сергей Стаднюк

Швейцарский Сьон 9 июля 2025 года провел так называемый «товарищеский матч» против санкт-петербургского зенита. Пророссийский шабаш состоялся на стадионе с красноречивым названием «газпром-арена» и, естественно, завершился убедительной победой «сине-бело-голубых» на потеху «великодержавного народонаселения» со счетом 5:2.

25 июля команда, за которую, в частности, выступает россиянин антон миранчук, стартовала в чемпионате Швейцарии. В матче первого тура Суперлиги Сьон, к сожалению, победил Цюрих (3:2). Фанаты клуба выразили протест против игры, развернули выразительный баннер:

Товарищеская игра на россии – 300 тысяч, моральный компас – бесценно!

Также был замечен баннер с надписью FCK PTN. По разным данным клуб получил за свою выходку от 300 до 320 тысяч евро. При этом Швейцарская федерация футбола призвала клуб не ехать на россию. Однако кровавые деньги были для руководства клуба важнее.

ФИФА и УЕФА исключили российские команды из официальных соревнований. Швейцарская футбольная ассоциация еще до этого решения исключила возможность матчей национальных сборных Швейцарии против России. Поэтому мы не рекомендовали ФК Сьон принимать это приглашение. Швейцарская федерация футбола

Ранее Украина опередила россию в таблице коэффициентов УЕФА благодаря победам Динамо и Шахтера.