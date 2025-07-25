Украинские клубы набрали 0.500 очка в таблицу коэффициентов УЕФА после первых матчей второго квалификационного раунда еврокубков. Это стало возможным благодаря победам Динамо над мальтийским Хамруном (3:0) и Шахтера над турецким Бешикташем (4:2).

Хотя Полесье уступило андоррской Санта-Коломе (1:2), а Александрия проиграла сербскому Партизану (0:2), общий баланс позволил Украине набрать 18.475 очка и обойти Россию, которая имеет 18.299 очка и остается без клубов в еврокубках.

Сейчас Украина на 27-м месте, уступая только 0.868 очка Словении, которая идет 26-й. Все четыре представителя Украины продолжают борьбу, так что есть шанс наверстать упущенное уже в ответных матчах 31 июля.