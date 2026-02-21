Сергей Разумовский

В 23-м туре французской Лиги 1 ПСЖ на своем поле разгромил Мец со счетом 3:0, заложив фундамент победы уже на старте встречи.

Парижане открыли счет на 3-й минуте благодаря голу Дуэ, после чего контролировали темп и не позволяли сопернику навязать свою игру. Непосредственно перед перерывом хозяева сделали преимущество еще ощутимее: Барколя удвоил счет, отправив команды в раздевалки при 2:0.

После перерыва ПСЖ довел матч до логического завершения — на 77-й минуте Рамуш забил третий мяч и снял все вопросы по поводу результата. Украинский защитник парижан Илья Забарный провел на поле полный матч, став важным звеном в организации игры сзади и в розыгрыше: 77 касаний мяча, 97% точности передач (71 из 73) и 2 из 3 выигранных верховых единоборств. Его выступление было оценено в 7.0 баллов.

Перед этим Ланс и Монако выдали результативный матч, в котором гости вырвали победу со счетом 3:2. Хозяева начали идеально: уже на 3-й минуте Эдуар открыл счет, а после перерыва Ланс снова увеличил преимущество — отличился Товен. Однако удержать комфортный результат команда не смогла: Монако быстро перевернул игру, сначала сократив отставание голом Балогунa, а затем оформив фантастический камбэк за две минуты — Закария сравнял, а Фати забил победный мяч.

После этого поражения Ланс остался с 52 очками и снова пропустил ПСЖ, который набрал 54 балла, на первое место. Монако, несмотря на волевую победу, имеет 34 очка и идет лишь шестым.

Лига 1, 23-й тур

ПСЖ – Мец 3:0

Голы: Дуэ, 3, Барколя, 45+3, Рамуш, 77

Ланс – Монако 2:3

Голы: Эдуар, 3, Товен, 56 – Балогун, 62, Закария, 70, Фати, 72