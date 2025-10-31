Благотворительный фонд Favbet Foundation открывает дополнительный набор в бесплатную секцию по детскому футболу в рамках инициативы «Сильнее вместе» — составляющей проекта «Клуб супергероев». Программа адресована детям из семей военнослужащих, внутренне перемещенных лиц и других социально уязвимых категорий.

Секция работает на базе Центра физического здоровья населения «Спорт для всех» в Деснянском районе столицы. Тренировки проводит опытный наставник Андрей Музиченко, старший тренер ФК «Выгуровщина». В настоящее время занятия в Центре посещают более 40 детей, и добор позволит привлечь новых участников к регулярным тренировкам и игровой практике.

Секция бесплатная и открыта для детей 2012-2016 г. р.

Телефон для записи: +380 73 052 10 67, Андрей Музиченко

«Мы видим спрос на занятия, хорошие отзывы детей и родителей, поэтому постепенно поддерживаем расширение групп, чтобы привлечь как можно больше юных спортсменов, которые по тем или иным причинам не могут себе позволить регулярные тренировки», — рассказывает президент фонда Андрей Матюха.

Параллельно Favbet Foundation совместно с клубом SpartaBox развивает бесплатные секции единоборств для детей-участников программы. Занятия ведут тренеры киевского бойцовского клуба Sparta Box. Группы формируются в первую очередь из детей военных и ВПО, а фонд осуществляет поддержку тренировок, подготовительных сборов и выступлений на соревнованиях.

«В рамках «Сильнее вместе» мы системно развиваем бесплатные спортивные возможности для детей в Киеве: футбол, баскетбол, секции единоборств. Регулярно появляются новые группы и направления, поэтому мы приглашаем детей и родителей следить за анонсами в наших социальных сетях, чтобы не пропустить новые возможности», — говорят в Favbet Foundation.

«Сильнее вместе» — спортивное направление в составе «Клуба супергероев» Favbet Foundation, которое также включает образовательные инициативы IT Kids и «Сила в знаниях». В Киеве при поддержке фонда работают бесплатные секции по футболу и баскетболу на базе Центра «Спорт для всех», а также секции единоборств с партнерами SpartaBox.