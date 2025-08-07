Favbet официально стал официальным партнером клуба, который с гордостью защищает честь Киевщины в Украинской Премьер-лиге. Отныне логотип бренда будет украшать форму игроков на матчах УПЛ.



«Колос» в 2012 году основал Андрей Засуха. Годами старательной работы «Колос» выбился в высший дивизион и удерживает там позиции. Их история является примером для украинского футбола.

«Это партнерство в первую очередь о ценностях и общем видении. Мы объединяемся с «Колосом», чтобы сделать футбол ярче и интереснее для болельщиков», — отметил Денис Якимов, директор по спортивному маркетингу Favbet.

Favbet и «Колос» готовят ряд мероприятий для фанатов — от совместных акций и встреч до интерактивных событий, которые помогут сблизить команду с болельщиками.

«Мы с теми, кто играет до конца и не сдается. «Колос» — именно такая команда. Уверены, что впереди будет много ярких матчей и громких побед», — комментирует основатель FAVBET Андрей Матюха.

Сегодня Favbet является одним из крупнейших спонсоров украинского футбола. Компания поддерживает пять клубов УПЛ: «Шахтер», «Кривбасс», «Рух», «Оболонь» и «ЛНЗ», а в первой лиге — «Левый Берег». И вот теперь к этому списку добавился «Колос». Компания активно способствует развитию инфраструктуры, молодежных команд и фанатских сообществ.

«Для нас это сотрудничество — не просто партнерство, а союз единомышленников. Favbet разделяет наши ценности, верит в развитие клуба и готов инвестировать в будущее. Мы начали новый сезон вместе с нашим новым партнером — с победы. Верим, что впереди ещё больше ярких матчей и эмоций для наших болельщиков. С Колосом в сердце — вместе к новым победам!» — отметил генеральный директор ФК «Колос» Евгений Евсеев.

Прошлый сезон УПЛ «Колос» завершил на 10 месте. В этом году подопечные Руслана Костышина намерены показать сильную игру и дать достойное противостояние более опытным командам чемпионата.