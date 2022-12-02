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FIFA опубликовала видео в доказательство легальности победного гола Японии в матче с Испанией
Судьбу эпизода решили несколько сантиметров
02 декабря 20:47
Фото - AFP
В заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2022 сборная Японии сенсационно одолела Испанию (2:1). Решающий мяч забил Танака.
Пресс-служба FIFA, опубликовала видео, подтверждающее, что мяч не вышел за лицевую линию в спорном эпизоде с голом.
Other cameras may offer misleading images but on the evidence available, the whole of the ball was not out of play. pic.twitter.com/HKKEot0j1Y— FIFA.com (@FIFAcom) December 2, 2022
Напомним, Япония выиграла у Испании с рекордно низким процентом владения мячом в истории ЧМ.
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