FIFA опубликовала видео в доказательство легальности победного гола Японии в матче с Испанией

Фото - AFP

В заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2022 сборная Японии сенсационно одолела Испанию (2:1). Решающий мяч забил Танака.

Пресс-служба FIFA, опубликовала видео, подтверждающее, что мяч не вышел за лицевую линию в спорном эпизоде с голом.

Other cameras may offer misleading images but on the evidence available, the whole of the ball was not out of play. pic.twitter.com/HKKEot0j1Y