Павел Василенко

Мир футбола всколыхнула новость – чемпионат мира 2034 года может не состояться в запланированные сроки. По информации The New York Times, в ФИФА уже обсуждают возможность переноса турнира в Саудовской Аравии на начало 2035 года.

Причины такого решения:

экстремальная жара летом: в июне-июле температура в Саудовской Аравии может превышать +45°C, что делает проведение матчей практически невозможным.

Рамадан в ноябре-декабре 2034 года: священный месяц для мусульман будет совпадать с возможными зимними датами проведения турнира, поэтому ФИФА не хочет накладывать чемпионат на этот период.

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что организация рассматривает изменение традиционного календаря.

«Мы должны быть открыты для нового. В некоторых странах июль уже слишком жаркий для футбола. Возможно, нам стоит пересмотреть подход и искать оптимальные периоды для турниров».

Если предложение будет одобрено, то чемпионат мира может впервые пройти в январе-феврале 2035 года, что снова приведет к сбоям в клубном календаре, как это уже было во время катарского мундиаля 2022 года.

Следующий Чемпионат мира – 2026 года – пройдет в традиционные летние сроки: с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.