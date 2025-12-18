Павел Василенко

Совет ФИФА, собравшийся в Дохе (Катар), объявил о ряде нововведений. Одно из самых интересных решений касается развития молодежного футбола – всемирная футбольная организация дала зеленый свет созданию нового международного турнира для игроков в возрасте до 15 лет.

Фактически речь идет о чемпионате мира для этой возрастной категории по примеру уже существующих турниров ФИФА U-17 и U-20, последние розыгрыши которых выиграли сборные Португалии и Марокко соответственно.

В официальном заявлении ФИФА после заседания Совета в Катаре подчеркнуто:

«В рамках непоколебимого обязательства ФИФА по развитию юношеского и молодежного футбола Совет ФИФА подтвердил введение новых турниров на уровне до 15 лет для мальчиков и девочек, открытых для всех 211 ассоциаций-членов ФИФА. Первый турнир состоится в 2026 году для мужских команд, а второй – в 2027 году с участием женских команд».

Как продолжение этой инициативы, начиная с 2028 года, все национальные федерации смогут заявлять на турнир команды U-15 – как мужские, так и женские – в двух отдельных соревнованиях. Детали формата сейчас находятся в процессе согласования.

Ожидается, что турнир будет иметь формат «фестиваля»: матчи могут проводиться на уменьшенных полях, а составы команд будут насчитывать от 7 до 9 игроков.

Чемпионат мира ФИФА U-17 проводится каждые два года с 1985 года, тогда как турнир U-20 имеет еще более богатую историю – он впервые состоялся в 1977 году и стал стартовой площадкой для многих будущих звезд мирового футбола.

Введение чемпионата мира ФИФА U-15 соответствует курсу, которого в течение десятилетий придерживалась КОНМЕБОЛ, организуя престижный южноамериканский турнир U-15. Именно там свои первые яркие шаги сделали Винисиус Жуниор, Валентин Барко, Билал Эль-Ханус, Кайо Жорже, Федерико Вальверде, Янхель Эррера и Йерри Мина.

Теперь ФИФА стремится создать аналогичный по значимости турнир, но с глобальным охватом, который станет яркой демонстрацией универсальности футбола и его открытости для всех возрастных групп.