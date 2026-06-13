Павел Василенко

В лагере сборной Египта перед первым матчем на чемпионате мира-2026 возникло недовольство. ФИФА высказала замечания по поводу формы, которую «Фараоны» подготовили к мировому первенству.

Первый матч на мундиале Египет сыграет в понедельник, 15 июня. Их соперником станет Бельгия. На групповом этапе африканская команда еще сыграет с Новой Зеландией и Ираном.

В последний момент выяснилось, что египтяне должны внести поправки в форму, которую они подготовили к чемпионату. Возражения ФИФА вызвали семь звездочек, размещенных над гербом федерации. Символы побед в Кубке африканских наций должны быть удалены.

«ФИФА сообщила нам, что звездочки, которые касаются континентальных турниров, не допускаются на футболках во время чемпионата мира», – сообщила Египетская федерация футбола.

Изменения потребуется также в цветовой гамме номеров на форме. В первоначальном проекте они золотые. ФИФА хочет, чтобы они были белыми. Это должно улучшить их видимость во время телетрансляций.

Для Египта это будет четвертый старт на чемпионате мира. «Фараоны» никогда не проходили на нем в плей-офф.