Михаил Цирюк

Молодежная сборная Украины победила Финляндию во втором поединке Евро-2025 и смогла остаться в игре перед последним туром группового этапа. Более того, подопечные Унаи Мельгоса не просто остались в игре, но и сохранили вполне реальные, рабочие шансы на выход в плей-офф, ведь в прошедшем туре все звезды сошлись как нельзя лучше для нас.

Впрочем, обо всем по порядку, так что сначала вспомним, как наша команда выполнила свою часть работы, благодаря чему подходит к заключительному матчу в группе на проходном втором месте.

Начало по датскому сценарию

В целом, в первые 20 минут матч напоминал игру первого тура против Дании: на поле почти ничего не происходило, а из моментов, стоящих упоминания, было разве что попадание голкипера финнов Бергстрёма в Ваната, после которого мяч вполне мог отскочить в ворота, и штрафной от Бражка, когда вследствие рикошета от стенки украинский капитан попал в перекладину.

Далее, как и в первом поединке, начался отрезок активности Украины, и он снова закончился голом. В одной из атак попытки Ваната и Очеретька заблокировали защитники, однако через 5 минут Олег снова вывел Владислава на ударную позицию. Первый удар лучшего бомбардира УПЛ Бергстрём отразил, а вот с добиванием не справился – и это 1:0 в нашу пользу.

Понравилось то, что на этот раз сине-желтые после забитого мяча не сбавили обороты и продолжили атаковать, однако ради справедливости стоит делать поправку на уровень соперника: Финляндия – это совсем не Дания. На 38 минуте отличный шанс удвоить преимущество имел Брагару, который замыкал прострел с фланга от Козика, однако финский вратарь потянул удар.

Время Брагару наступило в начале второго тайма: Велетень подал, Бергстрём ошибся на выходе, а вингеру Динамо оставалось лишь направить мяч в пустые ворота, оформив свой второй гол на турнире.

Далее сборная Украины на некоторое время исчезла с поля, полностью отдав инициативу сопернику и иногда играя откровенно на отбой. С одной стороны, при преимуществе в два мяча команда точно могла себе позволить действовать так, с другой, учитывая уровень соперника, хотелось бы, чтобы подопечные Мельгоса выглядели более солидно. Однако, результат есть – и это главное.

Получив мяч и прижав сборную Украины к воротам, финны не имели никаких идей, что с этим делать. Все сводилось к банальным навесам в штрафную с центра поля после фолов, к которым наши прибегали при первой возможности. Реальный момент у Финляндии был только один – когда Хюрюляйнен замыкал навес счергового штрафного, однак Нещерет не просто врятував, а зумів зафіксувати мяч у руках.

Україна натомість мала два шанси на контратаках: спочатку Рубчинський, маючи купу часу та три варіанти для передачі на порожні ворота, примудрився її не віддати, а пізніше біля чужих воріт не зорієнтувався Волошин. Однак, і двох забитих мячів у цій грі виявилося цілком достатньо.

З поганих новин – абсолютно непотрібне вилучення Бражка на 90+1 хвилині, тож на вирішальну гру групового етапу синьо-жовтим доведеться виходити без капітана. Проте, загалом враження від поєдинку позитивні: наша збірна не показала якогось видатного рівня гри та здатності до тотального домінування над таким суперником, проте проводити роботу над помилками та готуватися до опонентів ця команда та тренерський штаб вміють, і це приємно.

А тепер можна рахувати шанси на вихід

Хоча йти по калькулятори для цього не доведеться, адже математика максимально проста. У вечірньому слоті неділі Данія досить несподівано обіграла Нідерланди (2:1), чим не лише гарантувала собі перше місце в групі, а й трохи допомогла Україні. Тепер для виходу в плейоф нам в останньому турі навіть необов'язково обігрувати ораньє: достатньо буде нічиєї, яка точно залишить нас на другій сходинці.

Голландцям же буде потрібна лише перемога, і враховуючи те, що у двох перших матчах ця команда сумарно пробила по воротах суперників 46 разів (18 проти Фінляндії та 28 – з Данією), можемо лише уявити, яке навантаження чекає на нашу оборону.

Теоретичні шанси на вихід з групи досі має й Фінляндія. Для цього їй потрібно, аби Нідерланди перемогли Україну, але при цьому самі Суомі зробили за підсумком матчу з немотивованою Данією кращу різницю, ніж у оранжевых. Зараз у нідерландців -1, у фінів -2, тож перемога в три мячі за умови мінімального успіху конкурента виведе до чвертьфіналу саме Фінляндію.

Але заочні розбірки Нідерландів та Фінляндії нас не надто цікавлять. Справа збірної України – будь-якими методами не програти останній матч групи проти головного фаворита квартету.

Звісно, буде дуже непросто, і в тому, що на наші ворота здійснюватиметься шалений тиск, майже немає сумнівів. Проте, якщо наша оборона зможе зіграти на максимумі своїх можливостей, і команді вдасться разок-другий результативно огризнутися в контратаках, цей третій матч цілком може стати для синьо-жовтих не останнім на турнірі.

У матеріалі використані фото Getty Images, УАФ