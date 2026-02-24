Сергей Разумовский

В 26-м туре итальянской Серии А Фиорентина дома минимально обыграла Пизу в ключевом матче в борьбе за выживание. Решающий момент наступил на 13-й минуте, когда Кин забил единственный гол, после чего хозяева сосредоточились на контроле минимального преимущества и довели игру до победы.

В другом матче тура Болонья также взяла минимальные три очка, переиграв Удинезе с аналогичным счетом. Судьба поединка решилась на 75-й минуте: Бернардески реализовал пенальти, и этого было достаточно, чтобы Болонья удержала победный счет до финального свистка.

Фиорентина набрала 24 очка в турнирной таблице и покинула зону вылета, опередив Кремонезе и Лечче по дополнительным показателям. Пизу (15) вряд ли что-то спасет. Болонья (36) поднялась на восьмое место, оторвавшись от Удинезе (32).

Серия А, 26-й тур

Фиорентина – Пиза 1:0

Гол: Кин, 13

Болонья – Удинезе 1:0

Гол: Бернардески, 75(пен.)